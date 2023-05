Une infinité de matins

A la ferme de Latarenque, Eliette ne s'en sort plus et prend en otage l'huissier qui la menace de saisie. On fait alors appel en urgence à David, son petit-fils, pour tenter de la raisonner. Eliette va alors lui raconter l'histoire de l'exploitation et de ses aïeux, les transformations et les nouvelles difficultés... Un récit chargé en émotions donnera à David l'élan nécessaire pour, à son tour, prendre la tête de l'exploitation et se lancer dans une culture raisonnée et bio.