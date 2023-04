Les Routes oubliées

La plongée en enfer d'un délinquant repenti dans le Sud des Etats-Unis. Beauregard Montage s'était juré de se ranger. Oubliés, ses années de prison et son passé de chauffeur pour les petites frappes locales. Aujourd'hui père de famille et mari aimant, il rêve d'offrir aux siens la stabilité qu'il n'a jamais connue. Mais à Red Hill, petite ville rurale du sud-est de la Virginie aux tensions communautaires exacerbées, la vie d'un Afro-Américain ressemble encore souvent à un couteau planté sous la gorge. Et quand la pression financière se fait trop forte, Beau sait qu'il n'a plus le choix : il doit reprendre du service. Le coup semble gagné d'avance : un braquage dans une petite bijouterie, une fuite sur les chapeaux de roue, une piste intraçable. Sauf que le casse tourne mal. Et que la bijouterie en question appartient à un caïd du coin, prêt à tout pour se venger. Pour Beau, le compte à rebours est lancé.