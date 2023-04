Philosophie du hip-hop. Des origines à Lauryn Hill

Comment expliquer les origines et les grandes oeuvres du hip-hop par le biais de la philosophie ? Quels liens existent-ils entre Tupac Shakur et Nicolas Machiavel, entre KRS-One et Martin Heidegger ou entre Rakim et Marc Aurèle ? - Philosophie du hip-hop crée des ponts entre les systèmes philosophiques de la pensée occidentale et les quatre dimensions de la culture hip-hop : le DJ, le graffiti, le rap et le break. Il jette ainsi une lumière nouvelle sur le mouvement hip-hop et sa diffusion planétaire. Le hip-hop est mouvement, il est une philosophie à part entière fondée sur quatre forces constitutives : le plaisir, l'unité, la paix et l'amour. - Jérémie McEwen convoque les plus grands philosophes et s'empare de leurs concepts philosophiques afin de mieux comprendre et décrypter les racines ainsi que les oeuvres marquantes du mouvement hip-hop. - Au fil des pages, Jérémie McEwen nous livre une démonstration originale qui permet de mieux comprendre le hip-hop tout en rendant plus accessible certains concepts philosophiques.