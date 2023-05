Maille à l'endroit, maille à l'envers... Tel un tricot qui se construit, qui se détruit, le nid douillet et tranquille peut disparaître du jour au lendemain. Tout quitter, ne pas se retourner. Le passé derrière, l'inconnu devant. On accumule les bouts de ficelles et de fil en aiguilles, on reconstruit un nid, différent. On grandit, on se tricote... Contre vents et marées, il faudra avancer , aller toujours en avant .