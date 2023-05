Travailler la maitrise de la langue. Faire progresser les élèves dans toutes les disciplines

L'enseignement de la maitrise de langue est encore trop souvent sous-estimé. Pourtant, c'est en travaillant la langue qu'on apprend à penser, en des opérations intellectuelles qui ne se limitent pas à la compréhension et à l'usage de mots ou de phrases, mais impliquent des remaniements et des reconfigurations qui permettent d'entrer dans une authentique réflexion. Les élèves ne comprennent et ne conceptualisent que dans une prise de parole raisonnée ou le stylo à la main. Le livre de Karine Risselin, Emilie Busch et Anne Vibert s'impose aussi bien pour les enseignants du premier que du second degré. Ils y trouveront, en effet, un ensemble de développements étroitement articulés aux problèmes professionnels qu'ils rencontrent tous les jours : "Mes élèves rechignent à écrire. Ils ne savent pas faire une phrase et sont incapables de mettre une ponctuation correcte. La grammaire les ennuie et ils ne retiennent jamais mes conseils orthographiques. Ils manquent terriblement de vocabulaire et ne comprennent ni la nécessité du brouillon ni celle de se relire... " Le livre leur apporte des explications, des perspectives concrètes de travail et des exemples à tous les niveaux et pour l'ensemble des disciplines.