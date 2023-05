Les nombres, acteurs de changement

Les nombres occupent une place prépondérante dans les sociétés contemporaines et sont des acteurs clefs de leurs transformations. Dans un langage parfaitement accessible à tous, cet ouvrage expose différents usages contemporains des nombres et l'évolution des méthodes pour les traiter : depuis la statistique classique vers les big data, l'intelligence artificielle, mais aussi des pratiques plus artisanales parfois appelées "statactivistes" . Les données numériques n'apparaissent pas "naturellement" dans la société, mais se développent et se transforment au cours de processus sociaux et politiques. Elles méritent d'être observées comme des objets à part entière et non pas comme de simples instruments de production de connaissance. Cet ouvrage nous prouve qu'aujourd'hui, la statistique, ou plus généralement les méthodes de quantification, sont à la fois des outils de savoir et des outils de pouvoir. Cet ouvrage accompagne le dixième anniversaire de la revue Statistique et Société, publiée par la Société Française de Statistique.