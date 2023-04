Il était une fois un coeur brisé. Tome 1

Jusqu'où seriez-vous prêts à aller pour être heureux à jamais ? D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangéline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses... jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son coeur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique, mais diabolique, Prince de Coeur. En échange de son aide, il lui demande trois baisers à donner à la personne, au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux - et que le Prince de Coeur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangéline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies... Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Patrick Imbert. "Un mélange éblouissant de mystère, de romance et de magie. ' Karen M. McManus, autrice à succès de la trilogie Qui ment ? "Un voyage sucré et empoisonné dans un monde vibrant d'intrigues de contes de fées, de romance et de magie interdite. ' Cassandra Clare, autrice à succès de la saga The Mortal Instruments. "Eblouissant du début à la fin. Avec la magie qui suinte de chaque page, la lecture d'Il était une fois un coeur brisé m'a donné l'impression d'être emportée dans le plus magnifique des contes de fées. Avec un mélange parfait de fantasy et d'enchantement, la nouvelle série de Stephanie Garber est à ne pas manquer. ' Adalyn Grace, autrice à succès de la série Le Trône des sept îles et de Belladonna.