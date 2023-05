Désirer, honorer, aimer. Le roman spirituel qui vous fera vivre une immersion chamanique à la rencontre de vous-même

Et si un livre pouvait vous connaître mieux que vous-même ? Ce que vous propose Elisabeth Franck à travers ce roman, issu de ses propres expériences de vie, est une immersion chamanique à part entière. Laissez-vous porter par la puissance de sa plume dans une histoire d'amour qui vous transportera vers des sphères au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous suivrez deux héros dans la trentaine, qui se méconnaissent, et qui, en proie à une crise profonde, sont emportés dans les tumultes et les limbes de la vie. D'un côté, une femme qui ne se connaît pas et fait passer les autres avant elle, s'efface et se soumet, dans son couple notamment ; de l'autre, un homme en situation de contrôle total de sa vie. Pour s'en sortir et éviter la noyade, ils entament, chacun de leur côté, un parcours initiatique, parfois marqué par les peurs, les douleurs et les pleurs. C'est ainsi qu'ils vont se rencontrer à travers des rêves éveillés. Cet éveil les fera grandir et leur apprendra à s'aimer tels qu'ils sont ! Motivés par ce besoin impérieux de retrouver le sens de la vie et de leur existence, ils n'abandonnent jamais ! Ils plongent dans l'inconnu, et vous franchirez avec eux de nombreuses portes vers bien des dimensions, tantôt rudes, tantôt drôles, légères et poétiques, comme si une main invisible et pleine d'amour vous guidait. Ils vous invitent à franchir à votre tour les seuils ultimes qui vous ramèneront à votre trésor caché. A l'objet de votre désir le plus profond. Saurez-vous l'accueillir et l'honorer ? C'est ce à quoi vous convie ce texte à chaque page.