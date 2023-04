L'Affaire Cécillon, Chantal : récit d'un féminicide

Le récit d'un féminicide face à l'omerta du monde du rugby : l'affaire Marc Cécillon, ex-capitaine du XV de France. L'enquête et les faits sous un regard engagé, sensible, passionnant. Nuit du 7 au 8 août 2004 aux environs de Bourgoin-Jallieu, en Isère. Un crime sauvage : quatre balles de 357 magnum tirées à bout portant devant une soixantaine de personnes. Chantal est assassinée par son mari Marc Cécillon, ex-capitaine du XV de France. Dans la mémoire collective, il reste de cette tragédie la chute d'une figure sportive bernée par les mirages du sport de haut niveau, un homme victime de ses démons, auteur d'un crime passionnel avec ce que cette expression comporte de circonstances atténuantes. N'a-t-il pas dit aux gendarmes : " C'est l'amour qui a fait ça... Je l'aime " ? De Chantal, en revanche, dont il fut si peu dit, il ne reste rien. En partant de ce point de vue, celui de la victime, l'auteur raconte ce fait divers pour en revisiter le récit grâce notamment aux témoignages inédits des proches de Chantal. En étudiant tout ce qui fut révélé, dans les journaux, les tribunaux, en fouillant les ressorts du crime et des féminicides en particulier, Ludovic Ninet a décidé de produire un texte partisan, porté par une intime conviction, et a voulu redonner momentanément vie à une femme sauvagement éliminée. Le monde du rugby, celui d'une certaine presse et des idolâtres n'en sortent pas grandis. Le meurtrier, libéré de prison en 2011, non plus. Un éclairage fascinant sur l'enquête, sur la personnalité du meurtrier et un hommage en creux à la voix de Chantal tue à jamais.