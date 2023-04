Le tyrannosaure

Il suffit de passer le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc pour animer de redoutables tyrannosaures. Les pages de ce livre de coloriage magique sont remplies de tyrannosaures qui chassent, mangent, se mettent à l'abri puis se reposent dans des scènes préhistoriques : forêts, déserts et volcans en éruption. Leurs magnifiques couleurs apparaissent comme par enchantement lorsqu'on passe le pinceau trempé dans un peu d'eau sur les illustrations en noir et blanc. Le rabat de la couverture permet de peindre chaque page en protégeant celles qui suivent. Une activité non salissante idéale pour les voyages et qui procurera des heures de plaisir aux enfants.