Les fleurs sauvages

Un beau livre d'autocollants pour découvrir et admirer des fleurs sauvages du monde entier. Des bleuets, des nielles des blés, des coquelicots, des primevères... Les enfants sont invités à découvrir la diversité des fleurs sauvages qui poussent dans les champs, les prairies, les bois, mais aussi en montagne, dans la jungle et même en ville. Des fleurs à apprécier pour leur beauté ainsi que pour leur nectar dont se nourrissent les insectes pollinisateurs. Avec plus de 130 autocollants de fleurs et d'insectes, les enfants auront l'occasion de se familiariser avec de nombreuses espèces et leur nom, grâce à la légende qui accompagne chaque illustration.