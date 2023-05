Une mise en scène macabre. Nina Guerrera 2

Depuis près de trente ans, un tueur en série se cache dans l'obscurité. Tout comme le plus sombre secret de Nina Guerrera. Une famille est assassinée dans son sommeil. L'agent spécial du FBI Nina Guerrera et sa nouvelle équipe sont chargés de déterminer s'il existe un lien entre cette attaque et un autre homicide survenu quatre ans plus tôt a l'autre bout du pays. Ils découvrent rapidement qu'un tueur en série frappe depuis près de trente ans sans jamais avoir été inquiété. Chaque scène de crime rappelle a Nina le conte hispanique de La Lloronna, qui l'a terrifiée lorsqu'elle n'était qu'une enfant orpheline, et qui revient à présent la hanter. Nina a connu l'horreur, mais ces mises en scène macabres sont aussi rituelles, alors que son enquête la conduit dans une direction inattendue et bouleversante. Passé et présent s'entremelent quand Nina doit prendre des décisions qui pourraient lui couter très cher.