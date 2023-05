Le syndrome de la fourmi. Voir et dépasser les barrières mentales de l'inaction écologique

Saviez-vous que lorsqu'on dessine un cercle autour d'une fourmi, elle est incapable de s'en échapper ? Elle croit que le trait du crayon est un mur infranchissable, et cette croyance l'empêche d'avancer, d'aller de l'autre côté. On pourrait par extension appeler "syndrome de la fourmi" cet état paralysant qui nous empêche de passer à l'action en matière de transition écologique. Comme les fourmis, nous semblons empêtrés dans nos préjugés, nos croyances, nos mauvaises habitudes. Voyez : la maison brûle, nous savons ce qu'il faudrait faire... et nous ne faisons rien ! Il existe pourtant des moyens pour sortir de ce cercle, à commencer par faire un pas de côté pour concevoir problèmes et solutions autrement. Ensemble, toutes générations confondues : faisons ce pas.