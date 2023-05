Shaman, L'aventure amérindienne. Tome 5, Les Cieux

Un conte initiatique à la croisée des mondes. "En fait il n'y a pas quatre éléments, mais huit. Car avant tout, il y a l'autre côté, l'invisible, celui des véritables pouvoirs. Derrière la terre, l'eau, le feu et l'air, rayonnent les quatre éléments majeurs : l'espace, que l'on appelle également l'éther ; la force, que tes amis d'Asie nomment le Chi ; la conscience, que l'on appelle aussi l'esprit ; et l'amour, que l'on nomme parfois la Source. Nous n'avons plus le temps de tergiverser. Ce sont donc ces derniers que nous sommes venus partager". Cinquième volet de la saga Shaman, Les Cieux est l'aventure spirituelle d'un jeune Français qui voyage entre les mondes visibles et invisibles. Ce conte initiatique diffuse les lumières d'illustres medicine women d'Amérique - une quête semée d'embûches et une passation de pouvoirs dans la magie d'une nuit noire - pour que l'étincelle soit transmise et le feu ravivé.