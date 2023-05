Yasei no Last Boss Tome 4

La despote aux ailes noires est de retour dans la partie ! Luphas et ses compagnons sont arrivés à Gjallarhorn, le royaume des ailés célestes. Mais le climat est tendu, car le pays est au bord de la guerre civile à cause des différences de couleur d'ailes de ses habitants. De plus, l'ombre des démons qui manoeuvrent en coulisse se rapproche dangereusement...