Paroles de Bouddha. Dhammapada, les vers du Dharma

Dhammapada, les vers du Dharma Pendant 400 à 500 ans, l'enseignement de Bouddha, l'historique Siddhartha Gautama, (dit "l'éveillé"), fut transmis oralement. Le Dhammapada est le texte le plus lu de la littérature bouddhiste et le plus célèbre des recueils qui composent le canon bouddhique "pâli" , contenu dans le Tipaka, qui signifie les "trois corbeilles" , contenant ses discours et enseignements. Le Dhammapada est issu de la corbeille appelée Sutta Pitaka, correspondant à l'exposé qu'on pourrait appeler sa doctrine "pratique" , et fut probablement écrit au 1er siècle av. J. -C. Il fait partie des plus anciens textes conservés à ce jour, écrit en pali, langue autrefois parlée en Inde, puis en sanskrit (Dhammapada) et veut dire "les vers du Dharma" . Le Dharma désignant l'ensemble des normes et des lois sociales, familiales, politiques, naturelles et cosmiques, ce recueil d'aphorismes est donc une immersion rapide et concrète dans la voie du Bouddha, qui permet de soulager ses souffrances et d'atteindre peut-être le Nirvana. Les 26 chapitres - 26 étant le nombre associé à la roue du Dharma - déroulent en 423 versets des paroles simples et limpides, faciles à comprendre et touchant le plus grand nombre. Pas besoin d'être bouddhiste pour profiter de la profondeur de ces vers qui nous touchent au coeur. Y sont évoqués tour à tour la jeunesse comme la vieillesse, la violence, la colère et la peur, mais aussi la nature, l'éléphant et les fleurs, et aussi le bonheur, l'éveil, la voie de la sagesse. A lire ces vers, on est frappés d'emblée par leur modernité indémodable. Thèmes universels et propos intemporels, ces paroles n'ont pas pris une ride.