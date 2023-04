L'Abbé Pierre intime

Avant de mourir, l'abbé Pierre a confié ses carnets intimes à son ami le plus proche, Pierre Lunel, en lui exprimant son souhait de n'en publier le contenu qu'après sa mort. L'abbé Pierre y dévoile sans tabous, en toute sincérité, ses colères, son refus de la hiérarchie de l'Eglise, son besoin de la " tendresse féminine ". Son enfance aussi, ses passions d'adolescent, sa dépression au monastère alors qu'il vient de prendre l'habit de capucin, ses lieux favoris, sa relation aux êtres et aux choses, les ressources de son combat sans peur contre toutes les oppressions. Pour la première fois, ce témoignage unique et inédit révèle l'homme derrière la légende.