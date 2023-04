"Telle est la puissance des histoires : cristalliser pour toujours le fragment d'une vie d'homme, la faire resurgir de la nuit de l'oubli, l'emprisonner dans une bouteille pour lui donner un éclat vif, chaque fois renouvelé". Qu'ont en commun des vierges martyres, un moine copiste passionné de sciences occultes et un orphelin devenu chevalier au temps des premières croisades ? Leurs destins sont liés à celui de Hildegarde de Bingen, une femme visionnaire dont l'influence décisive sur la médecine, la poésie et la musique transcenda son époque. Cette fresque épique et foisonnante est une plongée au coeur du Moyen Age, un roman-monde qui en dévoile les aspects les plus obscurs comme les plus lumineux.