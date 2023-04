Jack Kirby. Edition limitée

Jack Kirby, alias "le King", est avec Stan Lee le père de l'ère moderne des super-héros Marvel, lancée au début des années 60 avec les Quatre Fantastiques. Il est sans aucun doute le dessinateur qui a le plus directement influencé toute la génération de lecteurs et d'artistes, nés pendant la deuxième partie du XXe siècle. Cet album lui rend hommage avec des incontournables et des histoires moins connues. A l'instar des albums consacrés à Stan Lee et Steve Ditko publiés en fin d'année dernière, cet épais volume rend hommage au "King" Kirby à travers d' oeuvres empruntées à différentes époques de sa carrière. Les Fantastiques, Thor, les Avengers et les Eternels sont de la partie (entre autres ! ).