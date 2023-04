La grande peur dans la montagne

Cette année, sept hommes et un grand troupeau de vaches montent à Sasseneire, alpage maudit et abandonné depuis plus de 20 ans. Ils vont à l'encontre de l'avis des anciens, qui se rappellent encore vivement des malheurs liés à ce lieu. Après quelques jours, des vaches tombent malades et le vétérinaire décrète une quarantaine autour de l'alpage. Petit à petit, peurs et superstitions s'immiscent dans ce huis-clos montagnard, jusqu'à la catastrophe finale. L'adaptation du célèbre roman de C.F. Ramuz nous emmène à une époque où, face à la montagne et à la maladie, les humains n'avaient que leurs croyances pour se rassurer.