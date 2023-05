Amour, frottis et Papillomavirus. Tout ce qu'il faut savoir pour rester en bonne santé

Saviez-vous que 80 % de la population a été ou sera en contact avec le papillomavirus humain (PVH) au cours de sa vie sexuelle ? Ce mini-guide mêlant médecine conventionnelle et naturopathie répondra à toutes vos questions. Papillomavirus rime-t-il avec infidélité ? Pourquoi faut-il faire des frottis ? Quels sont les risques de développer un cancer ? Le vaccin est-il vraiment utile et sans danger ? Existe-t-il une alternative naturelle aux traitements conventionnels ? Que vous soyez un parent sceptique à l'idée de vacciner votre enfant ou une femme inquiète devant les résultats d'un frottis, ce livre saura vous apporter des informations éclairées et vous rassurer quant à la prise en main optimale des soins en cas de contamination.