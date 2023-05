Un soir de 2020, Amélie, star de la chanson récemment déchue et à bout de course, est recueillie en banlieue parisienne par Euloge Casal, un veuf de 82 ans. Cette rencontre bouleversera la vie tranquille d'Euloge, mais celle d'Amélie aussi. En connaissant le passé douloureux d'Amélie et les trahisons qu'elle a subies, Euloge décide de se venger. Il part dans une croisade contre tous ceux qui ont fait mal à Amélie.