Analyse de la pratique professionnelle. Méthode intégrative

Les métiers du secteur sanitaire et social sont particulièrement exigeants mentalement et moralement pour les personnes qui y travaillent. Un guide complet Dans ce livre, Christine Loyrion, psychologue spécialisée et formatrice, vous livre sa méthode d'APP pour atteindre le bien-être des employés, et pas uniquement l'augmentation de leurs compétences. Un guide pratique Depuis les principes à la base de sa méthode jusqu'à leur application en groupe avec les employés, l'auteur détaille sa démarche d'accompagnement pour : soulager les employés soumis à des situations souvent très dures ; les aider à gagner en assurance et en confort d'exercice. Des outils de formation uniques Un script de séance d'APP commentée complet. 3 audios pour vous montrer comment aborder les questions les plus épineuses.