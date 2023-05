Une histoire sportive de la guerre froide

Dès le début de la guerre froide, l'évolution des rapports géopolitiques entre l'Est et l'Ouest a favorisé l'instrumentalisation du phénomène sportif. Espionnage, coups tordus, communication d'influence : comment les Etats ont-ils utilisé tous les moyens à leur disposition pour faire du sport et des champions de puissants vecteurs de rayonnement ? Dans un contexte où l'affrontement direct, c'est-à-dire militaire, devait être évité à tout prix en raison de la menace nucléaire, le sport est devenu très logiquement un lieu d'expression privilégié de l'antagonisme des deux superpuissances. Histoire géopolitique mais aussi culturelle du monde de 1945 à 1991, cet ouvrage sera la première véritable synthèse sur la guerre froide envisagée à travers le sport. Sylvain Dufraisse est docteur en histoire et maître de conférences à l'université de Nantes. En 2019, il a publié Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques. Années 1930-1980 (Champ Vallon).