Wonderland, Le monde d'après (2)

Après avoir vaincu le Chapelier Fou, Calie et sa fille Violette se dirigent vers Los Angeles dans l'espoir d'échapper l'emprise toujours croissante du Pays des Merveilles mais peu importe où elles se cachent, le Wonderland ne les lâchera jamais. Suite et fin de la seconde saga de Wonderland (Le Monde d'Après), la série d'aventure horrifique à succès. Wonderland est une des adaptations les plus originales du conte Alice au Pays des Merveilles. Découvrez cette aventure extraordinaire ! Mélange subtil d'horreur, de thriller et de fantastique, la série Wonderland nous invite à un voyage aux confins de la folie !