Le dernier faiseur d'or

Les aventures véridiques et extraordinaires d'un alchimiste provençal au temps de Louis XIV. Jeune apprenti chez le forgeron de Bargemon en Provence en cette fin du XVIIe siècle, Jean Trouin se distingue par l'excellence de son art, au point que, pour le récompenser, son patron l'envoie livrer lui-même au gouverneur, à Nice, des pièces forgées par ses soins. L'air de l'aventure est grisant et le jeune homme se laisse aborder par un inconnu au fort magnétisme. Celui-ci dit voir en lui son digne disciple, il se nomme Lascaris, c'est un alchimiste. Subjugué, Jean est entraîné dans un périple initiatique où il apprend les recettes de la transmutation des métaux. De château en château, les deux hommes font un spectacle de leurs manipulations hermétiques, s'attirant la protection et les libéralités des puissants. Tant et si bien qu'entre le maître, dont la quête est spirituelle, et le disciple, qui a détecté une source inépuisable de richesse, des dissensions se font jour. Jean Trouin est prêt à tout pour devenir l'alchimiste le plus renommé de France, mais est-ce une position si enviable dans un monde assoiffé d'or ?