Arcana Mundi. Les rites initiatiques

ARCANA MUNDI Nombreux sont les rites et traditions qui se prétendent détenir les secrets de l'origine de l'ésotérisme. Malgré le mystère autour de ces origines, la quête de l'inconnu et de l'étrange a toujours existé et existera toujours. Pendant plusieurs années, Ludovic Richer s'est lancé dans des recherches historiques afin de percer le mystère des traditions initiatiques. Cet ouvrage offre un voyage à travers le temps et les époques pour découvrir l'histoire des peuples et de leurs traditions ésotériques. Fort de ses 7 000 000 de vues, Ludovic Richer a décidé de porter ses célèbres enquêtes vidéos dans un livre passionnant. Un livre passionnant !