Bas-Rhin Alsace du Nord

40 balades pour parcourir le Bas-Rhin, ses milieux naturels extrêmement riches et variés, sa flore et sa faune remarquables et insoupçonnées... Délimité d'un côté par le Rhin et de l'autre par les Vosges, le Bas-Rhin offre une grande variété de paysages sur un espace assez réduit. De l'est vers l'ouest se succèdent trois grands types de paysages : la plaine, bordée par le majestueux Rhin, le piémont sur lequel pousse un vignoble prestigieux et enfin le massif des Vosges qui culmine à 1 100 m d'altitude. Hormis le vignoble, les forêts, les lacs et les rivières, ce territoire présente deux spécificités remarquables qui font de ce territoire un véritable paradis pour les randonneurs : les rochers et les châteaux. Ce guide propose 40 balades faciles rigoureusement sélectionnées pour leur intérêt comme site naturel et/ou pour leur patrimoine architectural. Seul ou accompagné, avec des enfants ou des amis, chacun trouvera dans ce guide des itinéraires adaptés à ses possibilités physiques et à ses centres d'intérêt. En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.