Nord-Pas-de-Calais Côte d'Opale. 3e édition

28 balades en famille commentées pour une découverte intime de ce beau territoire des Hauts-de-France, dont la majestueuse Côte d'Opale. Territoire de forêt et de bocage dans l'Avesnois ou le Boulonnais... Campagne attachante du côté de Fruges ou de la plaine de la Scarpe et de l'Escaut, littoral vallonné entre les deux caps ou dunes sentant le pin comme dans le sud à Hardelot, Merlimont ou Leffrinckoucke, les richesses naturelles et patrimoniales du Nord-Pas-de-Calais sont infinies ! C'est ce que tente de démontrer ce guide en vous proposant de découvrir les trésors de cette région grâce aux 28 balades sélectionnées et agrémentées de riches informations sur les lieux parcourus... Ces 28 balades choisies pour leur variété et leur facilité explorent les différents territoires et promettent des paysages et des points de vue hors du commun. Balades-nature, balades-histoire, balades-terroir, voici 28 morceaux du Nord-Pas-de-Calais à croquer à pleines dents avec une seule envie ensuite, y revenir ! En bonus, un QR-Code par balade permettant de télécharger la trace GPS pour une navigation sur smartphone.