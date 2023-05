Wolverine Tome 1

La vie de Wolverine a toujours été sombre et compliquée, mais lorsque tous les mutants s'unissent sous l'étendard de Krakoa, peut-être peut-il envisager d'être heureux ? Ou cela signifie-t-il seulement qu'il a tout à perdre ? D'anciens ennemis refont surface, tels Omega Red, Dents de Sabre et Lady Deathstrike. Dans l'ère House of X / Powers of X, même si Logan a joué un rôle important parmi les mutants, il a tardé à retrouver une série régulière pour vivre des aventures en solo. Nous vous proposons la première année de cette série, illustrée par un habitué du personnage, Adam Kubert, dans un album qui chevauche X of Swords, le premier grand crossover de l'ère Jonathan Hickman.