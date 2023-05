Spectateurs grecs et romains. Corps, régimes de présence, modalités d attention

Inverser la perspective et regarder les spectateurs : tel est le point de vue adopté pour interroger comment les Grecs et les Romains de l'Antiquité, si férus de spectacles de toute nature, théâtrale, sportive, religieuse, politique, ont été eux-mêmes spectaculaires. Comment dans les gradins du théâtre, du cirque ou de l'amphithéâtre, au passage d'une procession ou dans l'auditoire d'un sermon chrétien, manifestaient-ils leur présence, leur adhésion ou leur contestation ? Dans quelle mesure ces manifestations étaient-elles attendues, codifiées ou redoutées par les organisateurs ? En prêtant ou en refusant leur attention, visuelle et polysensorielle, à une performance, tous avaient une part active dans son succès. Pour retrouver les corps, les émotions, les passions de ces spectateurs disparus, le livre parcourt des textes, des images, les traces matérielles qu'ils ont laissées, depuis la Grèce archaïque jusque dans l'Antiquité tardive.