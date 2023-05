Les dragons de Nalsara Tome 2 : Le plus vieux des dragonniers

Le plus vieux des dragonniers rencontre Cham et Nyne, et il leur révèle des secrets... Depuis la disparition de Vag et le départ desLe plus vieux des dragonniers rencontre Cham et Nyne, et il leur révèle des secrets... Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie a repris son cours normal sur l'île aux dragons. Mais, un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne. Elle n'est pas blessée, mais elle a l'air désespérée. Comme elle porte l'insigne des dragons royaux, Antos envoie un message au Royaume d'Ombrune. Bientôt, Messire Damian, le propriétaire de la dragonne, vient la chercher. Messire Damian est le plus vieux des dragonniers, et il va bientôt mourir ! C'est pour cette raison que Selka, sa dragonne, s'est enfuie. Cham et Nyne font leur possible pour la réconforter. A cette occasion, Cham remarque qu'il entend les pensées de Selka ! Il peut même dialoguer avec elle ! Cham en parle à Messire Damian qui lui prédit un grand avenir de dragonnier. Autrefois, le vieil homme a connu la mère des enfants, Dhydra, disparue un jour de tempête. Il leur apprend qu'elle aussi savait parler avec les dragons et les Elusims. Il offre à Cham le cristal-qui-voit, une boule de cristal dans laquelle le garçon peut voir le passé et l'avenir. Quant à Nyne, elle hérite d'un miroir qui peut réfléchir pour elle ... Il est l'heure, pour le dragonnier, de tirer sa révérence. Le vieil homme veut mourir avec les honneurs : il revêt sa tenue d'apparat, et Selka l'emmène là où les dragonniers vivent à jamais . Qui sait, peut-être au mystérieux Royaume des dragons ?