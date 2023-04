La secte des oubliées

Le nouveau thriller de Karin Slaughter, l'autrice de Son vrai visage, aujourd'hui disponible sur Netflix. Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn se prépare pour ce qui promet d'être une soirée inoubliable, la plus belle de toutes : son bal de promo. Mais Emily a un secret. Et à cause de ce secret, elle sera morte d'ici le lever du jour. Près de quarante ans plus tard, Andrea Oliver, récemment nommée US marshal, reçoit sa première mission : protéger un juge de Longbill Beach menacé de mort. Mais Andrea y voit surtout l'occasion d'enquêter sur la mort d'Emily, qui la hante depuis qu'elle en a appris les circonstances brutales il y a un an. Personne n'a jamais été condamné, et le tueur est toujours en liberté. Il revient à Andrea de le démasquer et de découvrir ce qui s'est réellement passé. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maxime Shelledy et Souad Degachi A propos de l'autrice N°1 sur les listes internationales de best-sellers, Karin Slaughter est l'une des autrices les plus populaires et les plus plébiscitées dans le monde. Publiée dans 120 pays et vendue à plus de 40 millions d'exemplaires, elle a écrit de nombreux romans, parmi lesquels figurent les séries Grant County et Will Trent, en cours d'adaptation pour la télévision, ainsi que Son vrai visage, disponible sur Netflix.