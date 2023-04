Dans la communauté noire de Tryon, en Caroline du Nord, Eunice est la seule petite fille à jouer du piano. Tous les dimanches, à l'église où sa maman est pasteur, elle accompagne les chants des fidèles. Elle étudie son piano plusieurs heures par jour et grandit avec Bach et Beethoven. Eunice est l'espoir de sa communauté, qui veut la voir devenir la première pianiste classique noire. Grâce à l'argent collecté par ses professeurs, elle part étudier à la Juilliard School de New York afin de préparer le prestigieux concours du Curtis Institute of Music, à Philadelphie. Le jour J, elle a les mains moites, mal au ventre. Au piano, elle joue son destin. Ecrit par Marianne Vourch, lu par Claudia Tagbo sur France Musique, Le journal intime de Nina Simone nous évoque l'incroyable parcours de vie de la future diva du jazz. Sa très grande force de caractère dès son enfance, son travail acharné tout au long de sa vie, son engagement, telle une révélation, pour la cause des Afro-Américains. Un journal intime comme la mélodie d'une voix rebelle et déchirante, celle de son peuple.