Quel cirque dans la salle de bains !

C'est le matin. Suzie et Anna, deux soeurs, se bousculent dans la salle de bains. Mais, au lieu de se préparer pour l'école, elles s'imaginent l'une pompière ou sorcière, l'autre présidente de la République ou pirate... Et, pendant ce temps, l'heure tourne. Un éventail de voix à incarner Cette histoire n'a que trois personnages, mais Suzie-pompière ne parle évidemment pas comme Suzie-sorcière. Et justement, comment parle Suzie-sorcière ? Et Anna-pirate ? Voilà le lecteur encouragé à s'entraîner, en douceur, à "mettre le ton" pour donner du sens au texte, jusqu'à la chute finale, pleine d'humour, où il aura le plaisir d'incarner pour ses auditeurs... la maman fâchée ! Lire pour soi, lire pour les autres Car lire à voix haute, ça sert d'abord et avant tout à lire pour quelqu'un. Grâce à un astucieux système de flaps, ce petit roman permet au lecteur débutant de lire l'histoire à un public qui découvre les illustrations en même temps que lui. En lisant pour les autres, le lecteur prend confiance, car il se prouve qu'il sait lire. A lui, désormais, le grand plaisir des lectures partagées ! Une collection unique pour développer le plaisir de lire Un concept innovant organisé en deux parties. Dans un premier temps, des pages d'échauffement qui préparent le lecteur à sa lecture en l'invitant à exercer son élocution, à trouver le bon rythme, à s'interroger sur les voix des personnages... Puis une histoire à lire seul... ou à des tas de gens !