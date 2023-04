"Mon imagier des petits bruits" : la première collection d'imagiers sonores sans batterie, sans piles et sans puces ! "Les Animaux de la ferme" est un imagier à manipuler pour déclencher les petits bruits de la ferme : le cochon, les canards, la porte de l'étable, le mouton dans la paille... Un imagier sans électronique ni puces Grâce à un mécanisme inséré dans chaque double page, bébé découvrira des petits bruits variés et très évocateurs. Des sons mécaniques à réécouter à l'infini, pour une utilisation durable, sans batterie ni composants électroniques. Des bruits très doux déclenchés par des animations différentes Sur chaque double page, le parent actionne un mécanisme différent pour déclencher le bruit tout doux correspondant à l'image : le cochon grogne, la porte de l'étable s'ouvre pour faire apparaître le veau, la poule picore, le mouton saute, etc. Une approche sensorielle plurielle En associant l'image qui s'anime, le son et le mot, "Mon imagier des petits bruits" permet une approche sensorielle complète et accompagne le bébé dans sa découverte du monde et du langage.