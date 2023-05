Petit éloge du rire

L'amour est-il drôle ? Les meufs drôles font-elles peur ? Coluche serait-il drôle et autorisé en 2023 ? Les blagues racistes sont-elles drôles ? Qu'est-ce que le second degré ? Comment en est-on arrivé à ce que l'humour tue ? Le féminisme : drôle ou pas ? Qui juge de ce qui est drôle et de ce qui ne l'est pas ? Pourquoi les humoristes ne sont pas drôles dans la vie privée ? Les gens intelligents sont-ils forcément drôles ? Y a-t-il un lobby du rire ? Un personnage politique doit-il être drôle ? Y a-t-il un gène de l'humour ? Peut-on s'éduquer au rire ? Est-ce bon pour la santé ? Peut-on encore rire ? De tout ? Avec qui ? Jessica et Mamouz enquêtent et nous disent tout ! Retrouvez des mèmes, des interviews d'humoristes, des blagues pour briller en société, des mini-enquêtes sur les sujets suscités (avec des avis psychologiques et de médecins), des quiz et des tests, des billets d'humeur et d'humour sur des situations vécues, des citations.