La morsure du chaos

Les plaines infinies, mornes, ne recèlent aucun rêve, même si elles scintillent. Les montagnes, par contre, se lancent vers les étoiles et vers l'inconnu. Bien que la nuit, elles ne soient plus que des ombres, ce sont elles qui bravent le ciel. Mais elles sont le territoire des hurloups. Ces créatures sanguinaires, redoutables pillards, y sévissent sans repos. Or, l'hiver vient. Le froid s'installe et les coeurs se glacent... Les meutes, impitoyables, sont de plus en plus affamées. Alors la mort rôde et le chaos gronde. Ce sont des ennemis... A moins que l'on ne puisse, de coeur et de rythme, tisser avec eux un lien. La falaise, brutale, si tu daignes la gravir, t'offre l'horizon.