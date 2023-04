Les dessous de la pornographie. En comprendre les dangers pour mieux accompagner et agir

Il est utile, voire urgent et impératif, d'aborder laquestion de la pornographie car elle concerne tous les âges, toutes lescultures, toutes les classes sociales, tous les pays. Il est en effetsurprenant et dramatique de constater combien ce phénomène est répandu etcombien, paradoxalement, on en parle peu. Ce texte de vulgarisation, s'appuie sur des données scientifiques sérieuses. Il s'adresse avanttout aux parents et aux éducateurs de jeunes, démunis de matériel scientifiquement rigoureux et d'outils de formation adéquats. Il permet d'engager avec les enfants et les jeunes un dialogue approfondisur une réalité le plus souvent cachée, mais bien présente dans leur vie. Une équipe internationale deparents, éducateurs de jeunes, psychologues, médecins, philosophes, pédagogues, neuroscientifiques et experts en médias sociaux ont travaillé sur le sujet. GeorgesLecoq, psychologue belge représente la francophonie.