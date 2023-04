Assis au bord du silence. Roman

1947. Marty Swanson voit le jour dans la modeste communauté suédoise de Springfield, Nebraska. 2021. Marty Swanson termine sa vie seul dans le luxe de la petite ville de Carmel-by-the-Sea, Californie. Que se passe-t-il durant toutes ces années ? Dans une fresque foisonnante, Christophe Paviot nous raconte le parcours tumultueux et tragiquement romanesque de cet homme. Abîmé très jeune par les épreuves, Marty s'enferme dans le silence et se réfugie dans la mélancolie, mais découvre la musique et les plaisirs cruels de l'amour. Une odyssée, portée par une écriture tenue et poétique, qui nous plonge dans les ombres et lumières de l'Amérique. Christophe Paviot est l'auteur d'une douzaine de romans, dont Le ciel n'aime pas le bleu, Blonde abrasive ou encore L'Horizon à mains nues paru en 2020 (en poche aux éditions Litos en 2023).