Pâtes du Monde

Carbonara en Italie, ramen au Japon, pierogi en Pologne, gyoza en Chine... voici un tour du monde des pâtes en 50 recettes ! Et comme on sait que vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner tous les soirs et que certains plats peuvent être compliqués, nous vous présentons ici des recettes simplifiées avec des ingrédients faciles à trouver. Vous apprendrez à réaliser de délicieux plats traditionnels à base de pâtes, facilement et simplement, pour faire voyager vos invités.