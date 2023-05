Ramen-topia. Tous les secrets pour préparer les meilleurs ramen du monde

Tous les secrets pour préparer les meilleurs ramens du monde. Le ramen est une soupe japonaise classique, généralement cuisinée avec des nouilles de blé, et servie dans un bouillon de boeuf ou de porc cuit lentement avec diverses garnitures. En toute modestie, Ramen-topia vous montre comment préparer chez vous les meilleurs ramen du monde (avec de nombreuses variantes). Dans ce livre : - apprenez à cuisiner les quatre principaux types de ramen : tonkotsu, shoyu, miso et shio ; - 60 recettes classiques et des adaptations plus modernes (ramen au curry, ramen sans bouillon...) ; - découvrez des variantes pour les régimes spécifiques (ramen à base de bouillon vegan, nouilles sans gluten...).