La RAEP : la valorisation du parcours professionnel. Construire le dossier et préparer l'oral

La reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) figure dans de nombreux concours et examens professionnels des trois fonctions publiques. L'épreuve est scindée en deux phases : une phase écrite, qui consiste à réaliser un dossier individuel valorisant les compétences acquises par le candidat au fil de son parcours professionnel ; une phase orale, au cours de laquelle le jury apprécie et évalue, à l'aide du dossier individuel, les compétences, aptitudes et savoir-être du candidat. Ce manuel, guide le candidat méthodiquement, étape après étape pour lui permettre de construire un dossier solide et convaincant et de présenter devant le jury les arguments professionnels adaptés à son profil et au concours. De nombreux conseils et exemples lui permettront de consolider sa démarche.