Le poisson

Grâce à cette collection, l'heure du bain n'a jamais été aussi magique ! Ces livres de bain uniques sont imprimés avec de l'encre magique. Plonge le livre dans l'eau et les pages blanches aux contours colorés révèlent leurs couleurs éclatantes. Le pouet pouet ne manquera pas de surprendre et de capter l'attention des tout-petits ! Les pages magiques de ces livres mettront leurs sens en éveil et feront du bain un moment de plaisir.