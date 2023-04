Fantastic Four. Les Nouveaux Fantastiques

Les Quatre Fantastiques comme vous ne les avez jamais vus ! Reed, Sue, Ben et Johnny sont portés disparus et une équipe atypique prend le relais, formée de Spider-Man, Ghost Rider, Wolverine et Hulk ! Que viennent faire l'Homme-Taupe et les Skrulls dans cette affaire ? Puis, les Fantastiques vivent des aventures temporelles et le mariage de Johnny Storm et Alicia Masters est chamboulé par une révélation fracassante ! Alors que Peter David réunit les "Fantastiques d'un jour" dans un album 100% MARVEL publié au mois d'avril également, nous vous proposons une période appréciée de la carrière des héros, qui n'était jusqu'ici sortie en France, pour l'essentiel, que dans le petit format de Nova dans les années 90 !