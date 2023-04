Prose libre. L'essai moderne en Chine

Le sanwen, genre littéraire chinois peu étudié à l'étranger, est mis à l'honneur dans cet ouvrage qui étudie diverses oeuvres écrites par des auteurs de ce siècle et du siècle dernier. Héritière d'une longue tradition lettrée, la prose libre, ou sanwen, est devenue à l'époque moderne un des quatre grands genres de la littérature chinoise à côté de la poésie, du roman et du théâtre. Pratiquée de tous temps par une multitude d'écrivains, elle constitue un domaine très vaste et d'une grande complexité, et demeure un genre peu traduit et peu étudié à l'étranger. Le présent ouvrage se présente comme une introduction à quelques-unes des problématiques du sanwen moderne. A travers une suite d'études de cas qui s'étendent, chronologiquement, de Lu Xun à Yan Lianke et à Mu Xin, en passant par Deng Tuo, Ba Jin ou Wang Xiaobo, il traite de différents types de prose littéraire et aborde différentes questions théoriques : les difficultés terminologiques et définitoires, les effets produits par le texte selon son mode de publication, le rôle de l'essai comme arme politique et comme témoignage, la frontière entre littérature fictionnelle et non fictionnelle.