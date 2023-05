Molière-Matériaux

"C'est quoi le chemin des mots d'un personnage au-dedans de soi ? Ces mots, dans lesquels on a une foi totale. D'autant que lorsqu'on joue certains grands textes, on se rend compte qu'il n'y a presque rien d'autre à faire que de les dire, ces mots, parce que le seul fait de dire ces mots-là, agencés de cette manière-là, suffit à nous modifier, à nous agiter l'âme et le corps. Ces mots, quels sillons creusent-ils au-dedans du corps des acteurs et des actrices ? "