Les joies de la table

Les sept textes du recueil portent sur un thème récurrent et étonnamment important dans la littérature hongroise : le repas, et ce dans tous ses états. Cinq grands auteurs de la modernité vous invitent à découvrir un bel ensemble de plats magyars et étrangers, tout en vous initiant aux rites variés qui les accompagnent. Ainsi, du copieux petit déjeuner de ministre au maigre dîner d'étudiant, vous passerez par les délices du déjeuner : soupe à la poule, calamars, chou farci et ragoût de porcelet sont à l'honneur, sans oublier le savoureux filet de boeuf, dont rêve tout écrivain fauché. Porté par la fiction, le lecteur retrouvera le monde d'autrefois de l'Empire austro-hongrois, avec ses lumières et ses ombres. l'ouvrage présente une riche sélection d'auteurs hongrois, pour la plupart peu connus en France, qui offre une connaissance élargie du paysage politique du pays au tournant du XXe siècle. La collection "Histoires faciles à lire" s'adresse à tous ceux qui ont envie de lire des textes littéraires en version originale. Les textes sont présentés en version intégrale ou en version adaptée et simplifiée. L'essentiel du vocabulaire nécessaire est traduit sur la page de gauche pour une lecture facile, rapide et autonome. Chaque histoire est accompagnée d'un court appareil pédagogique à utiliser en classe ou en autonomie.