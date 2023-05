Coffee and Vanilla Tome 20

Risa, une jeune et belle étudiante de 20 ans, n'a toujours pas connu l'amour et tous pensent qu'elle a un petit ami. Elle rencontre Fukami, un homme d'une trentaine d'années, riche et prévenant. L'alchimie entre eux est immédiate et Risa succombe au charme de ce bel apollon. Ainsi commence une histoire d'amour où l'inexpérience de Risa et la différence d'âge auront toute leur importance.