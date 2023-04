Le rêveur de mondes Tome 2 : Les âmes miroirs

Les escapades nocturnes de Jonathan dans le monde d'Yven ne sont plus de simples promenades : il s'agit désormais de libérer le pays de la tyrannie de Pancras ! Mais peut-il continuer à s'échapper alors que sa famille s'inquiète de plus en plus de ses disparitions ? Et qui est ce "double" mystérieux qui lui ressemble, "comme deux âmes de chaque côté d'un miroir guidées par leur lutte contre l'injustice des deux mondes" ? Et ne va-t-il pas mettre sa vie en danger en s'opposant à un ennemi doté de pouvoirs redoutables ? Le royaume de Philippa semble bien menacé... Un deuxième tome plein d'aventures et de rebondissements : l'heure des combats décisifs ! Bercé de fantasy et de science-fiction, passionné de voyages et de littérature, Jean-Baptiste Receveur, aujourd'hui ingénieur-docteur à Paris, poursuit sur son temps libre la passion de son grand-père maternel, celle d'écrire des romans.